Empfehlung - „Ich muss zeigen, dass ich auch gut bin“

Nordhorn Nach fast fünf Wochen Vorbereitung rücken für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen die Pflichtspiele immer näher. „Da freue ich mich schon richtig drauf“, sagt Bart Ravensbergen mit Blick auf das DHB-Pokalspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonnabend in Halver (15 Uhr). „Und danach gleich das Derby in Emsdetten“, hat der neue Torhüter des Zweitligisten schon mitbekommen, dass da zum Saisonstart zwei besondere Spiele anstehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ich-muss-zeigen-dass-ich-auch-gut-bin-246520.html