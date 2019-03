Empfehlung - Husmann erwartet ein schweres Auswärtsspiel

Bad Bentheim Durch die Spielausfälle der vergangenen Wochen ist die Tabelle der Fußball-Bezirksliga schief und damit nur bedingt aussagekräftig. Neun Punkte liegt der Tabellendritte SV Bad Bentheim hinter dem Spitzenreiter SV Meppen II – doch das ist nur die halbe Wahrheit. Wenn die Obergrafschafter ihre beiden Nachholpartien gewinnen, können sie bis auf drei Zähler an den SVM heranrücken. Damit sie aber in diese aussichtsreiche Position kommen, gilt es für den SVB erst einmal, auch die Auswärtsaufgabe am Freitag (20 Uhr) bei der SG Freren erfolgreich zu absolvieren.(...)