Empfehlung - Hummels hält Rückkehr in DFB-Team nicht für ausgeschlossen

dpaMünchen „Der Nationalspieler Mats Hummels ist in meinem Kopf erst einmal zur Seite geschoben, aber er ist nicht ganz hinten in die Ecke in den Schrank gepackt, wo man ihn nie mehr findet“, sagte der Abwehrspieler des FC Bayern der „Sport Bild“. Der 30-Jährige war vor dem Start ins neue Länderspiel-Jahr wie seine Teamkollegen Thomas Müller und Jérôme Boateng von Löw überraschend abrupt ausgemustert worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hummels-haelt-rueckkehr-in-dfb-team-nicht-fuer-ausgeschlossen-288892.html