Empfehlung - Hummel muss aufhören: Bert de Vries hilft bei Grenzland aus

Laar Der Fußball-Kreisligist Grenzland Laarwald muss mit einem neuen Trainer in die Rückrunde starten. Wie der Klub mitteilte, kann Stefan Hummel, der die Mannschaft seit dem Sommer trainierte, die Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fortführen. „Der Verein war mit seiner Arbeit der Verein sehr zufrieden und hätte gerne über das Saisonende hinaus mit ihm weitergearbeitet“, betonen die Grenzland-Verantwortlichen. Das Trainerteam, zu dem weiter Jens Wolbert und Christian Schulte gehören, wird künftig von einem einen alten Bekannten komplettiert: Bert de Vries steht dem SV Grenzland als Übergangslösung bis zum Saisonende zur Verfügung. Der Niederländer, bislang Co-Trainer bei Raptim Coevorden, war bereits von 1994 bis 2003 und von 2010 bis 2012 Trainer in Laar. Er soll die positive Entwicklung der Mannschaft fortsetzen. Die Laarer belegen in der Winterpause mit 24 Punkten den starken fünften Platz in der Kreisliga. Die Rückrunde beginnt am Sonntag, 3. März, mit dem Spitzenspiel beim Tabellenzweiten ASC Grün-Weiß 49. Der Klub will in den nächsten Wochen einen neuen Trainer für neue Saison vorstellen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hummel-muss-aufhoeren-bert-de-vries-hilft-bei-grenzland-aus-282150.html