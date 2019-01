Empfehlung - Huesmann-Cup: VfL Weiße Elf schnappt sich wieder den Pokal

Nordhorn Die beiden Turnierneulinge aus der Obergrafschaft spielten bei der dritten Ausgabe des Hallenturniers um den Huesmann-Cup eine gute Rolle, am Ende aber jubelten wieder die Fußballer vom Ootmarsumer Weg: Der VfL Weiße Ef verteidigte am Sonnabend in der Kreissporthalle den Titel durch einen 4:1-Sieg im Finale gegen den TuS Gildehaus. Der Kreisligist, der in der Gruppenphase gegen den VfL noch ein 1:1 erreicht hatte, ging im Endspiel durch Mats Dove zwar in Führung, Carsten Hennekes, Hendrik Deelen und Daniel Lust drehten aber die Partie. Den Pokal nahm Jascha Eilers entgegen, Stürmer Lust wurde zudem als bester Torschütze des Turniers ausgezeichnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/huesmann-cup-vfl-weisse-elf-schnappt-sich-wieder-den-pokal-273030.html