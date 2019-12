Empfehlung - Huesmann-Cup am Sonnabend: VfL Weiße Elf hofft auf Hattrick

Nordhorn Beim Hallenfußballturnier von Sparta Nordhorn wird am Sonnabend in der Kreissporthalle um den Huesmann-Cup gespielt. Das Turnier beginnt um 15 Uhr mit dem Spiel der Gruppe A zwischen Eintracht Nordhorn und dem SV Suddendorf-Samern. Neben diesen beiden Mannschaften gehören auch Gastgeber Sparta sowie die SpVgg. Brandlecht-Hestrup und die Zweitvertretung des SC Union Emlichheim der Gruppe A an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/huesmann-cup-am-sonnabend-vfl-weisse-elf-hofft-auf-hattrick-335798.html