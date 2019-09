Empfehlung - HSV führt gegen den Favoriten, verliert aber

Hoogstede Die Tischtennisspielerinnen des SV Hoogstede sind mit einer 6:8-Niederlage gegen den Regionalliga-Absteiger SV 28 Wissingen in die neue Saison der Verbandsliga gestartet. Im Doppel punkteten die Niedergrafschafterinnen durch den Sieg von Lea Maathuis und Julia Wojtaszek. Katrin Harms-Ensink und Saskia Trüün mussten sich in vier Sätzen geschlagen geben. So stand die Partie nach der Doppelrunde ausgeglichen 1:1.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsv-fuehrt-gegen-den-favoriten-verliert-aber-317677.html