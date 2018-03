HSV am Abgrund, Hollerbach vor dem Aus - Kreuze am Volkspark

Der Hamburger SV steht vor einem trostlosen Premierenabstieg aus der Bundesliga. Am Schreckensort München bleibt Bernd Hollerbach auch in seinem siebten Spiel erfolglos - und muss wohl seinen Posten räumen. In Hamburg sorgen Unbekannte für eine Eskalation.