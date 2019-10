Empfehlung - HSG: Zuschauer und Mannschaft verschmelzen

Lingen Hallensprecher Wolfgang Kösters, der vor dem 33:30-Sieg der HSG Nordhorn-Lingen in der Handball-Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig selbstbewusst die ersten Punkte für die HSG angekündigt hatte, war nicht der einzige Optimist auf Seiten der Hausherren: „Vor dem Spiel hatte ich ein gutes Gefühl. Das Training gestern war scheiße – aber manchmal ist das so: Training ist scheiße und dann kommt ein gutes Spiel“, sagte HSG-Coach Geir Sveinsson auf der Presse-Konferenz. Und das Spiel war gut: Von der ersten Minute an verschmolzen die 2775 Zuschauer in der Emsland-Arena und die HSG-Spieler zu einer Einheit. „Nordhorn – Lingen – Nordhorn – Lingen“-Sprechchöre gab es bereits, als die Hausherren die Leipziger nach knapp acht Minuten zu einer Auszeit gezwungen hatten. Stehende Ovationen folgten kurz vor dem Seitenwechsel, als Nordhorn-Lingen weiter führte. „Da passte alles – die Jungs waren sofort da und die Zuschauer auch“, sagte HSG-Geschäftsführer Matthias Stroot.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-zuschauer-und-mannschaft-verschmelzen-322445.html