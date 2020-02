Empfehlung - HSG zu fehlerhaft gegen starke Göppinger Abwehr

Lingen Die Bundesliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen kamen auch im Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen am Donnerstagabend nicht für einen Sieg in Frage. Das Team von Trainer Geir Sveinsson unterlag dem Tabellenzwölften vor 2511 Zuschauern in der Emsland-Arena nach einer schwachen Leistung mit 20:30 (9:15). Direkt nach Spielende holte der Coach seine Truppe für mehrere Minuten in der Kabine zusammen. „Wir hatten eine schlechte Einstellung von Beginn an, ganz anders als Göppingen. Ich habe sie gefragt, wieso“, sagte der Isländer frustriert. Und: Ich bin wirklich enttäuscht. Ich hatte gedacht, dass wir nach der Leistung von Flensburg heute zwei Punkte holen könnten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-zu-fehlerhaft-gegen-starke-goeppinger-abwehr-344971.html