Empfehlung - HSG zieht nach Leipzig ins Finale am Sonntag ein

Nordhorn Beim Viererturnier des Deutschen Handball-Pokals in Nordhorn kommt es am Sonntag um 17 Uhr im Euregium zum erwarteten Endspiel zwischen den beiden Mannschaften aus der 1. Bundesliga: Am Samstagabend zog auch die gastgebende HSG durch einen 34:26 (16:11)-Sieg gegen den Drittligisten SG Schalksmühle-Halver Dragons ins Finale dieser Final-Four-Runde ein und hat damit die Chance auf das Erreichen der DHB-Pokal-Achtelfinale. „Da werden wir eine Schippe draulegen müssen, um erfolgreich zu sein“, ist sich Nordhorns Übergangstrainer Ralf Lucas, der die Mannschaft zusammen mit Frank Schumann betreute, sicher. Zuvor hatten die Leipziger in ihrem Halbfinale ebenfalls im Euregium mit dem TSV Altenholz keine Probleme und siegten mit 40:27. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-zieht-nach-leipzig-ins-finale-am-sonntag-ein-313651.html