HSG wünscht sich Vergleich mit Wilhelmshaven im Finale

Die beiden niedersächsischen Handball-Zweitligisten sind am Wochenende beim Vorbereitungsturnier um den Oldenburg-Cup in der Favoritenrolle. Nordhorn-Lingen trifft Sonnabend in der Vorrunde auf den OHV Aurich und den VfL Edewecht.