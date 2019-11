Empfehlung - HSG will zwei Zähler im „Vier-Punkte-Spiel“ holen

Nordhorn Vorletzter gegen Letzter – mehr Kellerduell geht nicht: Der Handball-Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen tritt am Sonntag um 16 Uhr bei den Eulen Ludwigshafen an und hat die Möglichkeit, mit einem Sieg die Rote Laterne im direkten Aufeinandertreffen an die Pfälzer abzugeben. „Das ist ein Vier-Punkte-Spiel“, bekräftigt HSG-Kapitän Alex Terwolbeck und unterstreicht die Bedeutung der Partie. „Es ist ganz wichtig für uns, dranzubleiben“, ergänzt er mit Blick auf die Tabelle, in der die beiden Klubs auch nach dem Spieltag die letzten beiden Plätze belegen werden. „Wir wollen den Abstand zu den anderen Mannschaften nicht zu groß werden lassen“, sagt Terwolbeck.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-will-zwei-zaehler-im-vier-punkte-spiel-holen-329593.html