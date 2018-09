Empfehlung - HSG will zurück zum Niveau der ersten Spiele finden

Nordhorn Die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen empfangen am Sonnabend (19.30 Uhr) im heimischen Euregium den stark aus den Startlöchern gekommenen VfL Eintracht Hagen. „Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, gerade wenn man die personelle Situation sieht", sagt HSG-Coach Heiner Bültmann. Der Trainer will sich mit den personellen Fragen allerdings gar nicht großartig beschäftigen. Fest steht: Jens Wiese, Alexander Terwolbeck und Philipp Vorlicek fallen sicher aus; Fragezeichen stehen hinter Luca de Boer (Augenverletzung) und Alec Smit (Kapselverletzung am Zeh). Als Backup-Spieler wird ein weiteres Mal Stephan Wilmsen aus dem Handball-Ruhestand geholt – „falls was passiert", sagt Bültmann.(...)