Empfehlung - HSG will die gute Startbilanz weiter ausbauen

Nordhorn . Savvas Savvas hat an den ersten drei Spieltagen der 2. Handball-Bundesliga schon 25 Tore erzielt – und das, obwohl der Shooter von Eintracht Hildesheim zuletzt in Konstanz nach einem Sturz auf den Kopf fast eine Halbzeit gar nicht mitspielen konnte. „Savvas ist ein enorm athletischer Typ, ganz hart und mit viel Zug zum Tor“, weiß Heiner Bültmann, Trainer der HSG Nordhorn-Lingen, und hat seine Truppe vor dem Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) im Euregium besonders auf die Bewegungen des Griechen vorbereitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-will-die-gute-startbilanz-weiter-ausbauen-207617.html