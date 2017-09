Empfehlung - HSG: Wiese wird auch im Angriff zur Alternative

Nordhorn . Die Ausgangslage scheint klar: Die HSG Nordhorn-Lingen, mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet, erwartet im heimischen Euregium den erst dank einer erfolgreichen Relegation in die 2. Handball-Bundesliga aufgestiegenen VfL Eintracht Hagen, der nach zwei Partien noch ohne Punkt dasteht. Eine Pflichtaufgabe für die HSG am Sonnabend um 19.30 Uhr? „Ganz und gar nicht“, warnt HSG-Trainer Heiner Bültmann, „allein ein Blick auf den Kader reicht aus, um den Gegner keinesfalls zu unterschätzen.“ Für ihn ist der VfL Eintracht Hagen kein „normaler Aufsteiger“ (siehe Bericht auf dieser Seite). „Da benötigen wir schon eine ähnlich starke Leistung wie zuletzt, um das Spiel gewinnen zu können“, schlussfolgert der Coach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-wiese-wird-auch-im-angriff-zur-alternative-206770.html