HSG wehrt sich tapfer, doch Magdeburg sackt die Punkte ein

Lingen Stark gespielt, leidenschaftlich gekämpft und dem Favoriten erbitterten Widerstand geleistet – Handball-Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen hat am zweiten Feiertag gegen den SC Magdeburg alles in die Waagschale geworfen, um eine Weihnachtsüberraschung zu schaffen: Doch am Ende sackten dennoch vor 3800 Zuschauern in der ausverkauften Emsland-Arena die Gäste die Punkte ein. Und mit 21:27 (10:15) musste sich der Aufsteiger wieder einmal unter Wert geschlagen geben, gibt das Ergebnis den vor allem in der zweiten Halbzeit umkämpften und engen Spielverlauf nicht richtig wieder. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-wehrt-sich-tapfer-doch-magdeburg-sackt-die-punkte-ein--336600.html