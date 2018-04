Empfehlung - HSG vor Doppel-Aufgabe: Erst nach Lübeck, dann kommt Essen

Nordhorn. Die letzten Gastspiele der HSG Nordhorn-Lingen in Lübeck hat Heiner Bültmann nicht gut in Erinnerung. Nicht nur, dass die rund 350 km lange Anreise vorbei an den Verkehrsknotenpunkten Bremen und Hamburg meist nicht ganz reibungslos verlief, in den vergangenen zwei Spielzeiten gab es zudem in der Hansehalle deutliche Niederlagen. Am Freitagabend starten die Zweitliga-Handballer aus Nordhorn und Lingen einen neuen Versuch, mal wieder beim VfL Lübeck-Schwartau zu gewinnen. „Das wird ganz schwer“, weiß Heiner Bültmann, „wichtig wird sein, dass wir die gleiche Einstellung zeigen wie in den letzten Spielen gegen Emsdetten und den Bergischen HC.“ Obwohl zuletzt das Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Solingen verloren wurde, gingen die HSG-Handballer mit einem guten Gefühl in die neue Trainingswoche: „Unsere Leistung war gut, die Mannschaft hat viel investiert, aber leider war der Gegner noch einen Tick besser.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-vor-doppel-aufgabe-erst-nach-luebeck-dann-kommt-essen-233115.html