Empfehlung - HSG verpasst in Oldenburg den Turniersieg

Oldenburg. Ferienverkehr, Baustelle, dazu noch ein liegengebliebenes Fahrzeug im einspurigen Bereich der Emsland-Autobahn: Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen benötigten am Sonnabend fast vier Stunden für den Weg nach Oldenburg, die Sporthalle am Brandsweg erreichten sie erst 20 Minuten vor ihrem ersten Vorrundenspiel beim 25. Roland-Stein-Turnier um den Oldenburg-Cup, bei dem sie am Ende den zweiten Platz belegten. Was sie nach verkürzter Aufwärmphase und einem leicht nach hinten verschobenen Anpfiff dann aber gegen den Oberligisten VfL Edewecht zumindest in der Abwehr zeigten, war schon sehr beeindruckend. Mit 14:1 gewannen sie den ersten von zwei 20-minütigen Durchgängen, das erste Gegentor kassierte die HSG nach einer 12:0-Führung. „Das war sehr ordentlich“, lobte Heiner Bültmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-verpasst-in-oldenburg-den-turniersieg-202780.html