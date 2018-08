Empfehlung - HSG verliert Test gegen Erstligist Minden mit 23:29

Steyerberg Die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben im fünften Testspiel der Saisonvorbereitung die erste Niederlage hinnehmen müssen. Im Vergleich mit dem Bundesligisten GWD Minden zog das Team von Trainer Heiner Bültmann in Steyerberg mit 23:29 (11:13) den Kürzeren. Das Ergebnis war dem Coach zwar nicht so wichtig, trotzdem stellte Bültmann fest: „Wir hätten es gerne etwas knapper gehalten.“ Zumal Nordhorn-Lingen lange auf Tuchfühlung zum Tabellenzwölften der abgelaufenen Bundesliga-Saison war; Minden konnte sich erst nach dem 21:18-Zwischenstand deutlicher absetzen. Auf der Zielgeraden der Partie schwanden der HSG nach den hohen Belastungen in den vergangenen Tagen bei tropischen Temperaturen die Kräfte. „In den letzten zehn Minuten waren die Jungs stehend k.o.“, sagte Bültmann, der am Freitag nur wenig Wechselmöglichkeiten hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-verliert-test-gegen-erstligist-minden-mit-2329-245271.html