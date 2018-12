Empfehlung - HSG verliert 28:31 beim TuS N-Lübbecke

Lübbecke Die HSG Nordhorn-Lingen hat nach sechs Spielen ohne Niederlage (5 Siege, 1 Unentschieden) erstmals wieder verloren. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann unterlag am Sonnabend beim TuS N-Lübbecke mit 28:31 (11:15). Doch für die Grafschafter Handballer ging damit vor 1493 Zuschauern in der Merkur-Arena noch eine weitere Serie zu Ende: Es war in der gemeinsamen Zweitliga-Historie auch die erste Niederlage gegen die Ostwestfalen.(...)