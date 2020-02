Empfehlung - HSG verlängert mit Pavel Mickal und Lasse Seidel

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen arbeitet weiter an dem Gesicht der Mannschaft für die nächste Handballsaison. Wie der Verein am Freitag verkündete, konnten mit dem 36-jährigen Pavel Mickal und dem 27-jährigen Lasse Seidel nun die beiden Linksaußen im Team weiter an den Verein gebunden werden. „Die beiden Flügelspieler, die sich ideal ergänzen, freuen sich, als eingespieltes Gespann die nächsten zwei Jahre weiterhin torgefährlich zu sein“, heißt es in der Mitteilung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-verlaengert-mit-pavel-mickal-und-lasse-seidel-344149.html