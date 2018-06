Empfehlung - HSG trifft im DHB-Pokal auf die SG Flensburg mit Glandorf

Nordhorn Eine höchst attraktive, sportlich aber nahezu unlösbare Aufgabe für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen in der ersten Runde des DHB-Pokals: Der Zweitligist trifft am Sonnabend, 18. August, voraussichtlich im sauerländischen Schalksmühle auf den deutschen Meister und Champions-League-Teilnehmer SG Flensburg-Handewitt. Dieses Spiel ist auch eine Begegnung mit der Vergangenheit: Leistungsträger im Team der Flensburger sind HSG-Ehrenmitglied Holger Glandorf und der Ex-Nordhorner Tobias Karlsson, trainiert wird die Mannschaft von Maik Machulla. der zwischen 2002 und 2010 acht Jahre lang bei der HSG als Spieler aktiv war und in seiner letzten Saison 2009/10 zusammen mit Heiner Bültmann den Bundesliga-Zwangsabsteiger trainierte. Machullas Assistent ist Mark Bult, ebenfalls ein früherer Handballer mit einer Nordhorner Geschichte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-trifft-im-dhb-pokal-auf-die-sg-flensburg-mit-glandorf-240110.html