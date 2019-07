Empfehlung - HSG: Trainingsauftakt mit viel Euphorie und Optimismus

Nordhorn Auch wenn die HSG Nordhorn-Lingen mittlerweile auf 26 Jahre in der 1. und 2. Bundesliga zurückblickt, dass die Handballer um Heiner Bültmann vor einer besonderen Saison stehen, das war am Donnerstag beim ersten Training nach der geglückten Rückkehr in die höchste Spielklasse auf den ersten Blick zu erkennen. 18 Spieler – der komplette Kader der vergangenen mit der Vizemeisterschaft gekrönten Zweitligasaison, verstärkt mit den Zugängen Robert Weber (SC Magdeburg) und Anton Prakapenia (HSC Coburg) – bilden ein stattliches Aufgebot; und auch die Zahl der Funktionsträger beim Auftakt in der „Gummizelle" des Kreissportzentrums war enorm: Dazu gehörten die beiden Geschäftsführer Matthias Stroot und Siegbert Loeks ebenso wie Gesellschafter Werner Poll, Mannschaftsarzt Dr. Arno Schumacher, der Ehrenvorsitzende Jürgen Becker sowie die beiden Ex-Profis Matthias Poll und Frank Schumann, die sich nach dem Ende ihrer Karrieren im Umfeld der HSG einbringen.