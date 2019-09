Empfehlung - HSG-Trainer Sveinsson: „Mit Mut und Leidenschaft spielen“

Nordhorn Als der SC Magdeburg im Dezember 2015 auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle abstürzte, war der Rauswurf von Geir Sveinsson besiegelt, wurde der isländische Handball-Trainer nach eineinhalb Jahren beim SCM gefeuert. Vergessen war da, dass er das Team in der Saison zuvor nach Jahren im grauen Tabellen-Mittelmaß zwischen Rang sechs und elf auf Platz vier gehievt, das Endspiel beim Final Four in Hamburg erreicht und den Verein wieder in einen internationalen Wettbewerb geführt hatte. Wenn Sveinsson nun am Mittwoch mit der HSG Nordhorn-Lingen an seiner ehemaligen Wirkungsstätte gefordert ist (Anwurf 19 Uhr), wird es erst das zweite Mal seither sein, dass der 55-Jährige in die Getec-Arena zurückkehrt. Obwohl er mit seiner Frau und drei Kindern vor den Toren der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts wohnen geblieben ist, zog ihn nichts in die frühere Bördelandhalle. Die Familie wird am Mittwoch nicht unter den Zuschauern sein, wenn er zum dritten Mal bei einem Bundesligaspiel auf der HSG-Bank sitzt. „Aber ich werde ein paar alte Freunde dort treffen“, sagt Sveinsson, der nur durchklingen lässt, dass er beim Wiedersehen mit seiner ersten Trainer-Station in Deutschland auch auf einige Bekannte stoßen wird, die ihm nicht gerade ans Herz gewachsen sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-trainer-sveinsson-mit-mut-und-leidenschaft-spielen-316656.html