Empfehlung - HSG-Trainer Heiner Bültmann: „Ich gucke nur nach oben“

Nordhorn Zweimal war die HSG Nordhorn-Lingen zu Gast beim Dessau-Roßlauer HV, seit das Team aus Sachsen-Anhalt 2016 in die eingleisige 2. Bundesliga aufgestiegen ist, zweimal machten sich die Handballer um Trainer Heiner Bültmann mit Niederlagen auf den Rückweg in die Grafschaft. 26:27 und 28:32 gingen die Partien in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Anhalt-Arena verloren. „Das ändert nichts daran, dass wir da gewinnen wollen“, steckt Bültmann das Ziel für den ersten Teil des Doppelspieltags am Freitag (19.30 Uhr) klar ab, ehe am Sonntag in Lingen (17 Uhr, Emsland-Arena) gegen den HSV Hamburg die zweite Aufgabe binnen weniger als 48 Stunden wartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-trainer-heiner-bueltmann-ich-gucke-nur-nach-oben-293953.html