Empfehlung - HSG-Torjäger Georg Pöhle erfolgreich am Fuß operiert

Nordhorn/Ibbenbüren Georg Pöhle hat sich am Donnerstag wie geplant einem kleinen Eingriff am rechten Fuß unterzogen. Dabei wurde dem Spielmacher der HSG Nordhorn-Lingen in Ibbenbüren bei Dr. Harald Schneider eine Schraube entfernt. Die OP wurde vom Mannschaftsarzt des Zweitliga-Rivalen TV Emsdetten vorgenommen, weil der den 24 Jahre alten Handballer in der vergangenen Saison auch operiert hatte, als er sich – noch im Trikot des westfälischen Nachbarn – einen Fußbruch zugezogen hatte.(...)