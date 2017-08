HSG-Talent Yannick Fraatz: „Traumziel ist eine Medaille“

Der Nordhorner Handballer Yannick Fraatz bereitet sich ab Dienstag mit dem DHB-Nachwuchs auf die U19-WM in Georgien vor. Ab Dienstag steht in Gießen ein weiterer Lehrgang an. Und am 6. August geht es weiter in die georgische Hauptstadt Tiflis.