Empfehlung - HSG strotzt zum Start vor Selbstvertrauen

Nordhorn. Die Lobgesänge auf seine Mannschaft waren für Heiner Bültmann nach der unglücklichen Pokal-Niederlage (31:34, 27:27, 11:10) in der Verlängerung gegen die Füchse Berlin kein Trost. „Da war mir nicht nach Glückwünschen“, gab der Trainer der HSG Nordhorn-Lingen einen Einblick in sein Innenleben nach dem Drama gegen den Erstligisten, „ich war einfach nur enttäuscht.“ Der Zweitligist hatte die Stars aus der Hauptstadt an ihre Grenzen gezwungen, ohne sich mit dem Erreichen der zweiten Runde zu belohnen. Diese Leistung schätzte der 46-Jährige dennoch höher ein, als den Erfolg zwei Jahre zuvor in der ersten Runde über den HSV Hamburg. „Berlin ist noch eine andere Liga“, sagte er am Tag danach, als sich die Enttäuschung schon wieder gelegt hatte und er im Vorfeld des ersten Punktspiels am Sonntag in Lingen (17 Uhr, Emsland-Arena) feststellte: „Wir haben begeisternd gespielt, aber mit Blick auf Saarlouis kann ich mit dem Ergebnis gut leben. Wir gehen da jetzt nicht zu euphorisch raus, haben es aber geschafft, uns ordentlich Selbstvertrauen zu verschaffen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-strotzt-zum-start-vor-selbstvertrauen-205058.html