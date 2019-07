Empfehlung - HSG startet mit komplettem Kader in Vorbereitung

Nordhorn Wenn Heiner Bültmann am Donnerstag mit der HSG Nordhorn-Lingen wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, erwartet der Coach beim Bundesliga-Aufsteiger den kompletten Kader von 18 Spielern. Da werden nicht nur die Zugänge Robert Weber (SC Magdeburg) und Anton Prakapenia (HSC Coburg) erstmals mit den neuen Kollegen zum Handball greifen. Mit Nicky Verjans und Philipp Vorlicek steigen auch zwei Akteure wieder ein, die in der vergangenen Saison monatelang verletzt waren. Auch Jens Wiese wird dabei sein, auch wenn seine vertragliche Situation beim Vizemeister der 2. Liga offensichtlich noch einer Klärung bedarf. Dann wären es 17 Spieler, die fest zum Kader gehören, den Levin Zare aus der Reserve als 18. Akteur wie in der Vergangenheit bei Bedarf verstärkt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-startet-mit-komplettem-kader-in-vorbereitung-307097.html