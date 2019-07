Empfehlung - HSG startet mit Heimspiel gegen den Bergischen HC

Nordhorn Die ersten vier Spiele der HSG Nordhorn-Lingen in der Handball-Bundesliga stehen fest: Der Zweitliga-Vizemeister und Aufsteiger startet am Donnerstag, 22. August, mit einem Heimspiel gegen den Bergischen HC – und trifft in diesem Duell auch auf den in Nordhorn geborenen früheren HSG-Rechtsaußen Yannick Fraatz. Beginn ist um 19 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-startet-mit-heimspiel-gegen-den-bergischen-hc-305644.html