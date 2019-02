Empfehlung - HSG startet erfolgreich in den zweiten Saisonteil

Hüttenberg Die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen sind nach der WM-Pause mit einer souveränen Leistung in den zweiten Saisonteil gestartet. Im Auswärtsspiel beim TV Hüttenberg feierte das Team von Trainer Heiner Bültmann am Sonnabend einen 28:25 (14:11)-Erfolg und rückte damit zumindest bis Sonntag auf einen Zähler an den Tabellenzweiten HSC Coburg heran. Eine gute Abwehrleistung und ein starker Torhüter Björn Buhrmester, der 17 Würfe abwehrte, waren die Schlüssel zum Erfolg. Vor allem aber ließen sich die Gäste nicht aus der Ruhe bringen, wenn ihnen der Bundesliga-Absteiger auf die Pelle rückte. „Das war eine Klasseleistung und ganz harte Arbeit. Ich bin sehr zufrieden, denn diese Aufgabe heute in Hüttenberg gegen diese Abwehrformation war die erdenklich schwerste nach der Pause“, sagte HSG-Trainer Heiner Bültmann mit Blick auf den 3:2:1-Deckungsverbund der Gastgeber. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-startet-erfolgreich-in-den-zweiten-saisonteil-280823.html