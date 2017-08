Empfehlung - HSG spielt 31:31 im Test gegen ASV Hamm-Westfalen

Schüttorf. Ganze 13 Sekunden waren noch zu spielen, da war Fabian Kaleun schon auf dem Weg in die untere Ecke, als er gerade noch eine Hand an den halbhoch geworfenen Ball des Hammer Gegenspieler bekam. Der Torwart rettete der HSG Nordhorn-Lingen damit am Mittwochabend das 31:31 (16:18)-Unentschieden im Testspiel gegen den Zweitliga-Konkurrenten ASV Hamm-Westfalen – und krönte zudem seine gute Vorstellung im Kasten der HSG. „Er hat uns nach der Pause erst wieder ins Spiel gebracht“, betonte Trainer Heiner Bültmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-spielt-3131-im-test-gegen-asv-hamm-westfalen--203174.html