Empfehlung - HSG-Spiel Nummer eins ohne Alex Terwolbeck

fh Nordhorn. Dass die HSG Nordhorn-Lingen in den vergangenen Jahren mal ohne Alex Terwolbeck auskommen musste, daran kann sich der Kapitän und Spielmacher des Zweitligisten ebenso wenig erinnern wie sein Trainer. „Ich wüsste nicht, dass er mal ausgefallen ist“, überlegt Heiner Bültmann. „Ich will am liebsten immer spielen“, sagt der Mittelmann, der bei leichteren Blessuren daher schon mal auf die Zähne beißt. Umso schwerer trifft es ihn, dass er für die letzten drei Spiele des Jahres wegen einer Handverletzung nicht zur Verfügung steht und morgen im letzten Heimspiel vor dem Jahreswechsel gegen den HC Elbfloren (17 Uhr, Euregium) erstmals pausieren muss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-spiel-nummer-eins-ohne-alex-terwolbeck-218392.html