HSG sitzt dem Top-Duo der 2. Bundesliga im Nacken

Nordhorn Als das letzte Zweitligaspiel des Jahres beendet war, da blickten die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen zufrieden zurück auf einen ersten Saisonteil, der ihnen trotz großen Verletzungspechs hervorragend gelungen war. Als Tabellendritter gehen sie in die Pause wegen der Weltmeisterschaft (10. bis 27. Januar) in Deutschland und Dänemark. „Das kann sich sehen lassen", sagte Georg Pöhle nach dem 34:30-Sieg am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen den TV Emsdetten, und betonte angesichts von bis zu sechs Spielern, die in den ersten 20 von 38 Saisonspielen teilweise gleichzeitig wegen Verletzungen gefehlt hatten: „Wir haben uns als Team gut durchgebissen."(...)