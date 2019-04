Empfehlung - HSG setzt sich mit Energieleistung gegen Hamburg durch

Lingen Mit einer Energieleistung haben die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den HSV Hamburg für sich entschieden. „Das war von der Intensität her fast noch einmal eine Steigerung gegenüber dem Hamm-Spiel“, zog HSG-Trainer Heiner Bültmann nach dem 32:29 (13:15)-Sieg gegen die Hanseaten einen Vergleich zum 28:27-Erfolg im Handball-Krimi eine Woche zuvor gegen den ASV Hamm-Westfalen. „Das war heute eine klasse Mannschaftsleistung und eine absolute Willensleistung“, ergänzte der HSG-Coach. Ihren Anteil am nächsten engen Match hatten die starken Gäste, deren Trainer Torsten Jansen so nach der Partie feststellen konnte: „Wir haben es hinten und vorne gut gemacht. So konnten wir das Spiel lange Zeit offen gestalten. Außerdem – und das ist wichtig gegen die HSG – haben wir Georg Pöhle lange im Griff gehabt. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass es so lange so knapp war.“ Mit dem Sieg bleiben die Nordhorner am Tabellenzweiten Coburg (24:20-Sieg gegen Rimpar) dran und verkürzten gleichzeitig den Abstand auf Spitzenreiter Balingen-Weilstetten, der sich beim TV Hüttenberg mit 24:26 geschlagen geben musste, auf nur noch zwei Punkte. Das Spitzentrio rückt immer näher zusammen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-setzt-sich-mit-energieleistung-gegen-hamburg-durch-294428.html