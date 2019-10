Empfehlung - HSG schnuppert bis zum Schluss an Sensation in Hannover

Hannover Wieder ein ganz bitterer Abend für die Bundesliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen: Im Niedersachsenduell beim Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf war der Aufsteiger lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner, verpasste in der packenden Schlussphase aber den zweiten Saisonsieg. Am Ende gewann der Gastgeber mit 30:29 (15:15). In der 53. Minute war die Partie beim 26:26 noch völlig ausgeglichen, und bis zum Ende hatten die HSG-Handballer die Chance zumindest auf einen Punktgewinn. Der Gastgeber brachte seinen knappen Vorsprung aber über die Zeit. „Wir haben eine super Mannschaftsleistung gebracht und hätten einen Punkt verdient gehabt. Hannover hat am Ende abgezockt und klug die zwei Punkte unter Dach und Fach gebracht“, sagte der starke Robert Weber in einem ersten Statement beim TV-Sender „Sky.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-schnuppert-bis-zum-schluss-an-sensation-in-hannover-326880.html