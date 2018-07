Empfehlung - HSG: Sanfter Auftakt mit drei Neuen

Nordhorn Die drei Neuen waren da, die beiden Rekonvaleszenten ebenso – und dennoch war die HSG Nordhorn-Lingen beim ersten Training nach der Sommerpause am Donnerstag nicht komplett. Alec Smit war allerdings der Einzige aus dem 15er-Kader des Handball-Zweitligisten, der beim entspannten Auftakt fehlte; während die Teamkollegen die freie Zeit genossen, war der Niederländer mit A- und Junioren-Nationalmannschaft im Dauereinsatz. Da gönnte Trainer Heiner Bültmann dem Linkshänder ein paar freie Tage; und ehe er Anfang nächster Woche mit dem Nachwuchs der Oranjes zur B-Weltmeisterschaft nach Montenegro reist, wird sich Smit zumindest beim traditionellen Grillen mit Frauen, Freundinnen und Kindern am Sonnabend im Garten des Trainers in Schüttorf im Kreis der Mannschaftskollegen einreihen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-sanfter-auftakt-mit-drei-neuen-242828.html