HSG rüstet auf: Ein Linkshänder aus Limburg

fhNordhorn. Nicky Verjans, Bobby Schagen, Mark Bult – es gibt eine Reihe niederländischer Linkshänder, deren beachtliche Handball-Karrieren über die HSG Nordhorn-Lingen führten. Da würde sich ein junger Landsmann gerne einreihen, der am Dienstag als Zugang des Zweitligisten vorgestellt wurde: Alec Smit. Der 18 Jahre alte Rechtsaußen, der zu seiner Präsentation in den Räumen des Hauptsponsors Altendorfer Baugesellschaft von seinem Vater Paul und seiner Mutter Marlou begleitet wurde, hat bei den Grafschaftern einen Vertrag für die kommende Saison erhalten und wird mit Jugend-Nationalspieler Yannick Fraatz ein Duo auf dem rechten Flügel bilden. Damit geht für Heiner Bültmann ein Wunsch in Erfüllung, der dem Trainer aus wirtschaftlichen Gründen in den vergangenen Jahren nicht ermöglicht werden konnte: „Damit sind wir jetzt auf allen Positionen doppelt besetzt“, erklärte er, „diese Situation hatten wir noch nicht. Klar, dass mich das freut.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-ruestet-auf-ein-linkshaender-aus-limburg-202206.html