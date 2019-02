Empfehlung - HSG rückt dem Spitzen-Duo auf die Pelle

Lingen Die HSG Nordhorn-Lingen hat am Sonnabend in Lingen beim 29:21 (16:12)-Sieg gegen den HSC Coburg gleich zwei Serien verteidigt: Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann baute ihre Siegesserie in der 2. Handball-Bundesliga auf sechs Erfolge am Stück aus und fuhr im vierten Heimspiel gegen Coburg den vierten Sieg ein. Außerdem lieferten Torjäger Georg Pöhle, der mit zehn Toren der herausragende Spieler der Partie war, und seine Kollegen eine Demonstration ihrer Stärke ab: Der Sieg im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten geriet im zweiten Abschnitt zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr. Damit verkürzten die Gastgeber vor der Saisonrekordkulisse von 3543 Zuschauern in der Emsland-Arena den Abstand zum Aufstiegsplatz auf einen Punkt. Die HSG ist im Kampf um die Rückkehr in die 1. Liga ganz dick im Geschäft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-rueckt-den-top-teams-auf-die-pelle-282082.html