HSG reist mit großer Fan-Unterstützung nach Wilhelmshaven

Zum Saisonabschluss in der 2. Liga wird die Aufstiegsmannschaft aus Nordhorn und Lingen von voraussichtlich 300 Fans begleitet. Am Sonntagvormittag tragen sich die Handballer in Nordhorn ins „Goldene Buch“ ein, danach gibt’s eine Party auf dem Marktplatz.