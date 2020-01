Empfehlung - HSG plant die Zukunft: Auch Pöhle bleibt weitere zwei Jahre

Nordhorn Nach den jüngsten Vertragsabschlüssen mit Julian Possehl, Luca de Boer und Robert Weber hat Handball-Bundesligist HSG Nordhorn-Lingen die nächste wichtige Personalie geklärt: Georg Pöhle, mit starken 246 Toren einer der Garanten des Erstliga-Aufstiegs, spielt bis mindestens 2022 für das Zwei-Städte-Team – und das genauso wie seine Teamkollegen unabhängig von der Ligazugehörigkeit. „Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag um zwei Jahre verlängern konnte. Ich habe hier viel Verantwortung und fühle mich in dieser Rolle sehr wohl“, sagt der Rückraumspieler, der auch im Innenblock gesetzt ist und deshalb bei der HSG nahezu immer auf dem Feld steht. Mit dem Klub hat der 25-Jährige, der im Angriff im linken Rückraum und in der Mitte zuhause ist, in den nächsten Jahren noch viel vor: „Es wird verdammt schwer, die Klasse noch zu halten, da machen wir uns nichts vor. Aber trotz der momentan sportlich schwierigen Lage ist die Reise noch nicht vorbei und ich will den eingeschlagenen Weg des Vereins weiter mitgestalten.“ Das Ziel ist klar: den Verein HSG mittelfristig in der 1. Liga zu etablieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-plant-die-zukunft-auch-poehle-bleibt-weitere-zwei-jahre-338479.html