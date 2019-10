Empfehlung - HSG peilt gegen Rambo und Co. den zweiten Sieg an

Nordhorn Zehn Tage Pause nach dem letzten Spiel beim THW Kiel (23:31) hat die HSG Nordhorn-Lingen in der Handball-Bundesliga genutzt, um ein bisschen durchzuatmen und sich von Verletzungen zu erholen. So geht der Aufsteiger mit kompletter Besetzung ins Heimspiel am Sonntag in Lingen gegen GWD Minden (16 Uhr, Emsland-Arena). Philipp Vorlicek, der wegen einer Oberschenkelverletzung die letzten vier Spiele versäumt hat, ist nach dem freien Wochenende am Montag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Trotz dieser Pause setzen Trainer Geir Sveinsson und die Kollegen gleich wieder große Hoffnungen in den Rückraumspieler. „Er war vor der Verletzung gut drauf“, sagt Alex Terwolbeck, der Kapitän und Spielmacher, mit Blick auf den Linkshänder, „ich hoffe, dass er daran anknüpfen kann.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-peilt-gegen-rambo-und-co-den-zweiten-sieg-an-324597.html