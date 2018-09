Empfehlung - HSG Nordhorn-Lingen verliert mit 25:29 in Coburg

Coburg Die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben im dritten Saisonspiel die erste Niederlage kassiert. Im Spitzenspiel beim HSC 2000 Coburg unterlag das Team von Trainer Heiner Bültmann am Sonnabendabend vor 1642 Zuschauern in der Coburger Arena mit 25:29 (9:14). „Wir sind gut ins Spiel gekommen, nach 15 Minuten gab es dann aber einen Bruch im Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir in der Abwehr einen Tick zu passiv und haben es zu Coburg leicht gemacht. Im Angriff waren wir in der ersten Viertelstunde gut, hatten dann aber eine Phase, in der wir zu früh abgeschlossen haben. Und dann kamen auch noch einige technische Fehler dazu“, sagte Bültmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-nordhorn-lingen-verliert-mit-2529-in-coburg-249471.html