HSG Nordhorn-Lingen testet in Schüttorf gegen Hamm

Nordhorn/Schüttorf. Anderthalb Wochen vor dem ersten Pflichtspiel im DHB-Pokal in Springe gegen Empor Rostock steht den Zweitliga-Handballern der HSG Nordhorn-Lingen ein weiterer Härtetest bevor: Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann trifft am Mittwoch um 19 Uhr in der Schüttorfer Wietkamphalle auf den hoch gehandelten Ligakonkurrenten ASV Hamm-Westfalen. Die Gäste waren am Wochenende ins Finale eines prominent besetzten Vorbereitungsturniers eingezogen und hatten im Turnierverlauf auch den Erstligisten Frisch Auf Göppingen besiegt. „Hamm hat eine Top-Mannschaft, die unter Profibedingungen arbeitet, und ist schon sehr gut drauf“, lobt Trainer Bültmann und sagt: „Das wird ein schöner Test für uns.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-nordhorn-lingen-testet-in-schuettorf-gegen-hamm-203004.html