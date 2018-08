Empfehlung - HSG Nordhorn-Lingen stellt Bus und Trikots vor

Lohne Offiziell kommt er am Sonnabend auf dem Weg nach Halver zum Pokalspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt das erste Mal zum Einsatz, doch Probesitzen konnten die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen bereits am Donnerstagabend im nagelneuen Mannschaftsbus. Im Setra S516-HD, den die Bentheimer Eisenbahn von der Werbeagentur „Zehndrei“ im HSG-Design gestalten ließ, fuhren Kapitän Alex Terwolbeck und Kollegen vor beim Sponsorentreff in Lohne – und stiegen bei „Dragos am See“ in ihren neuen Trikots aus, begleitet vom Beifall der etwa 130 Gäste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-nordhorn-lingen-stellt-bus-und-trikots-vor-246773.html