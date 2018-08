Empfehlung - HSG Nordhorn-Lingen rüstet Führungsriege auf

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen hat wieder einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Wie der Handball-Zweitligist am Freitag mitteilte, wurde dazu bereits am 25. Juni Matthias Stroot bestellt. Der 48 Jahre alte Kaufmann stieg damit ein Jahr nach seinem Einstieg bei der HSG Nordhorn-Lingen GmbH vom Mitarbeiter für Marketing und Vertrieb in eine verantwortliche Position auf. Ihm gleichberechtigt zur Seite stehen Gerhard Blömers und Siegbert Loeks, die weiter als ehrenamtliche Geschäftsführer fungieren. Stroot ist nach Markus Lohle, der von 2008 bis 2010 bei der HSG wirkte, erst der zweite hauptamtliche Geschäftsführer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-nordhorn-lingen-ruestet-fuehrungsriege-auf-245232.html