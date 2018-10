Empfehlung - HSG Nordhorn-Lingen hofft auf Frische in Ferndorf

Nordhorn Bei der Trainingseinheit am Donnerstag ließ es Heiner Bültmann moderat angehen. Schließlich steckten den Handballern der HSG Nordhorn-Lingen vom Abend zuvor noch 60 aufreibende Zweitliga-Minuten beim TV Großwallstadt (23:23) und die Busfahrt nach Nordbayern in den Knochen. Und auch zum Ende der englischen Woche am Sonnabend beim TuS Ferndorf (19.30 Uhr, Kreuztal) muss der Trainer wegen vier verletzt fehlender Akteure wieder mit neun Feldspielern auskommen. Da haben Regeneration und Taktik im Training Priorität: „Da tut man mehr für den Kopf als für die Beine“, sagt Bültmann, der vor dem Gastspiel des Tabellenachten beim starken Aufsteiger, der als Fünfter mit 11:5 Punkten zu den positiven Überraschungen dieser Saison gehört, klarstellt: „Wir brauchen die Frische.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-nordhorn-lingen-hofft-auf-frische-in-ferndorf-260447.html