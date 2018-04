Empfehlung - HSG Nordhorn-Lingen erhält die Lizenz ohne Auflagen

Nordhorn. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat die Lizenz für die kommende Spielzeit 2018/19 ohne Auflagen erhalten. „Wir sind glücklich und zufrieden“, sagte HSG-Geschäftsführer Gerhard Blömers, merkte aber auch an: „Für uns kam die Nachricht nicht überraschend. Wir haben gut gearbeitet.“ Die Lizenz ist für alle Klubs wie in den Vorjahren auch gekoppelt an halbjährliche Verpflichtungen zur Berichterstattung über die wirtschaftliche Entwicklung in der dann laufenden Spielzeit 2018/19. „Jetzt können wir die neue Saison angehen“, freut sich Blömers, „wichtig wird sein, dass wir mit einer verstärkten Mannschaft sportlich weiter nach oben klettern.“ Für die neue Saison hat die HSG frühzeitig Julian Possehl und Georg Pöhle verpflichten können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-nordhorn-lingen-erhaelt-die-lizenz-ohne-auflagen-233243.html