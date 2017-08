Empfehlung - HSG Nordhorn-Lingen: Empor im Kopf, die Füchse im Visier

fh Nordhorn. Bis 2020 möchte die HSG Nordhorn-Lingen zurück in die 1. Handball-Bundesliga. Eine Kostprobe dessen, was den ehrgeizigen Zweitligisten dort erwartet, würden Trainer Heiner Bültmann und seine Spieler gerne schon einmal am Sonntag erleben. Da könnte es in Springe (15 Uhr, Sporthalle Schulzentrum Süd) im Finale des Viererturniers der 1. DHB-Pokalrunde zum Duell mit den Füchsen Berlin kommen, vorausgesetzt, beide Teams erfüllen in den Halbfinalspielen am Sonnabend ihre Favoritenrolle, die HSG gegen den Drittligisten Empor Rostock (15 Uhr) und die Berliner gegen den ebenfalls in der 3. Liga beheimateten Gastgeber HF Springe (18 Uhr).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/hsg-nordhorn-lingen-empor-im-kopf-die-fuechse-im-visier-204107.html